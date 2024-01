Minbos Resources Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Minbos wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 68,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass Minbos weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt eine ähnliche Entwicklung, mit einem Wert von 41,89, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf Minbos wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen im Internet festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Stimmungsrate, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Minbos derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,11 AUD, während der Aktienkurs bei 0,092 AUD liegt, was einer Abweichung von -16,36 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,09 AUD, was einer Abweichung von +2,22 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Minbos in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.