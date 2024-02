Minaurum Gold Aktie: Das macht sprachlos!

Minaurum Gold hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 20,59 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +43,31 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,72 Prozent gefallen. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -22,72 Prozent, was bedeutet, dass Minaurum Gold 43,31 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über einen längeren Zeitraum unterdurchschnittlich war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung unsererseits. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Minaurum Gold zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Minaurum Gold bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes von uns die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Schließlich ergibt sich auf Basis des Relative Strength-Index ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Minaurum Gold. Der RSI7 liegt bei 42,86, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 50 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.