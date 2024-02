Minaean SP Construction Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Minaean Sp Construction hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus der gleichen Branche ("Industrie") um -66,67 Prozent verringert, was mehr als 69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Bauprodukte"-Branche in den letzten 12 Monaten betrug 5,36 Prozent, aber auch hier liegt die Rendite von Minaean Sp Construction mit 72,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Minaean Sp Construction derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 CAD, während der Kurs der Aktie (0,02 CAD) um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 CAD, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte, 2,46) liegt. Die Dividendenpolitik von Minaean Sp Construction erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktienkurse von Minaean Sp Construction als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, da der RSI bei 50 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 100 für Minaean Sp Construction, was als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".