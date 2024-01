Minaean SP Construction Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Minaean Sp Construction hat in den letzten 12 Monaten eine schlechte Performance von -68,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche eine Underperformance von -76,12 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Minaean Sp Construction um 71,98 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Minaean Sp Construction war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab nur an zwei Tagen negative Stimmungen, während größtenteils neutral eingestellt waren. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Minaean Sp Construction insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Minaean Sp Construction mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass langfristig ein insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild entsteht.

Hinsichtlich der Dividende weist Minaean Sp Construction eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der "Bauprodukte"-Branche wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.