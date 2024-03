Minaean SP Construction Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Minaean Sp Construction. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Einschätzung für Minaean Sp Construction.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Minaean Sp Construction wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen als "schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "schlecht" angemessen bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauprodukte) ist Minaean Sp Construction unserer Ansicht nach überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 48,13 liegt, was einen Abstand von 45 Prozent zum Branchen-KGV von 33,16 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "schlecht"-Empfehlung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -60 Prozent, was 60,59 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 3,05 Prozent, wobei Minaean Sp Construction aktuell 63,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "schlecht" bewertet.

