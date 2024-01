Min Xin Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Min Xin verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,83 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -6,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Min Xin eine Outperformance von +8,27 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,06 Prozent im letzten Jahr, wobei Min Xin um 9,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Min Xin in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Min Xin. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Min Xin bei 5,45, was unter dem Branchendurchschnitt (10,62) der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Min Xin derzeit bei 4,15 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,55 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.