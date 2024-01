Min Xin Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Bewertung von Min Xin

Die Dividendenrendite für Min Xin beträgt derzeit 4,15 Prozent, was 1,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 65,52 Punkten, was darauf hinweist, dass Min Xin weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI gegeben. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Min Xin daher eine "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesen Bereichen ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Min Xin beträgt derzeit 5,45, was 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird das Unternehmen als unterbewertet angesehen und erhält in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.