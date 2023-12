Mimaki Engineering Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Aptiv":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mimaki Engineering heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,85 Punkten, was darauf hinweist, dass Mimaki Engineering weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt, dass Mimaki Engineering auf dieser Basis ebenfalls weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 38,87). Das Wertpapier erhält daher für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation für Mimaki Engineering haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält dafür eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Mimaki Engineering dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Mimaki Engineering inzwischen um +9,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +15,91 Prozent beläuft. Die Aktie wird daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Mimaki Engineering. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Unsere Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für Mimaki Engineering. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.