Millionenauftrag für Jenoptik bei Anlagen für Chipindustrie

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat einen mehrjährigen Auftrag für die Lieferung optischer Komponenten für Fertigungsanlagen in der Halbleiterindustrie erhalten. Das Volumen der Vereinbarung mit einem weltweit agierenden Konzern liege im oberen zweistelligen Millionenbereich, teilt die Jenoptik AG am Montag in Jena mit.

Die Laufzeit des Vertrages betrage drei Jahren. Jenoptik ist im Markt für Produktionsanlagen der Chipindustrie seit vielen Jahren aktiv. Die Nachfrage nach optischen Komponenten und Systemen steigt nach Jenoptik-Angaben in diesem Bereich.

Das sei der Grund, warum Jenoptik seit 2022 seine Fertigungskapazitäten in Dresden ausbaue. Es entstehe eine Fabrik, in der künftig mikrooptische Produkte vor allem für Anlagen im Bereich Halbleiter-Lithographie gefertigt werden sollen.

Der Thüringer Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben rund 4400 Menschen, davon etwa 1500 in Jena. 2021 hatte der Umsatz des börsennotierten Unternehmens bei 751 Millionen Euro gelegen. Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 liegen noch nicht vor./rot/DP/stk