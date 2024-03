Million Stars Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten vier Wochen gab es bei der Aktie von Million Stars keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wurde die Aktie von uns mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,13 HKD) als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,1 HKD) zeigen, dass der letzte Schlusskurs (0,14 HKD) jeweils deutlich über dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Million Stars-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Million Stars in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der RSI für Million Stars jeweils im neutralen Bereich. Der RSI7 beträgt 55,88 Punkte und der RSI25 liegt bei 34,27, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Indikatoren führt. Insgesamt erhält die Million Stars-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.