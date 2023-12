Million Stars Aktie: Grund zur Freude?

Die Aktienanalyse von Million Stars zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Million Stars zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 94,12, und für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 70,59, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,16 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,106 HKD, was einer Abweichung von -33,75 Prozent entspricht, und auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,13 HKD eine Abweichung von -18,46 Prozent. Aufgrund dieser Daten erhält Million Stars insgesamt eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.