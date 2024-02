Million Stars Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Der RSI der letzten 7 Tage für die Million Stars-Aktie liegt bei 33 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 41,49 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Million Stars basierend auf dem RSI.

In den letzten zwei Wochen wurde Million Stars von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf diesen Wert.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 HKD für den Schlusskurs der Million Stars-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,112 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,1 HKD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Million Stars. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Intensität und Häufigkeit der Beiträge.

Zusammenfassend erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment in den Social Media.