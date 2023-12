Million Hope Industries, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Axt":

Die Aktie von Million Hope Industries wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 0,74 insgesamt 98 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 47,42 beträgt. Aufgrund dieser Bewertungsfaktoren erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Million Hope Industries in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was die Einschätzung "Neutral" für die Aktie ergibt.

In Bezug auf die Dividende ist Million Hope Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte nur leicht niedriger zu bewerten. Die Dividendenrendite beträgt 6,25 % im Vergleich zu einem Durchschnitt von 6,34 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Million Hope Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,61 Prozent erzielt, was 2,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt -4,13 Prozent, und Million Hope Industries liegt aktuell 2,51 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.