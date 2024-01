Million Hope Industries Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse von Million Hope Industries ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran.

Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass Million Hope Industries weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Million Hope Industries überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Million Hope Industries mit 6,25 Prozent einen etwas niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite börsentäglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Million Hope Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,32 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einordnung als "günstig" und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Performance von Million Hope Industries im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 1 Prozent darunter liegt. In der "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -5,53 Prozent, wobei Million Hope Industries um 0,12 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.