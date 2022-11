Million Dollar - das erste Metaverse-Unternehmen für Immobilien

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -NFTs, was für Non-Fungible Tokens steht, ist ein Konzept, das Menschen zusammenbringt. Von Kunst über Musik bis hin zu exklusiven Inhalten und VIP-Events – das NFT-Ökosystem bietet den Nutzern so viel. Metaverse ermöglicht es Nutzern, in der virtuellen Realität (VR) an Aktivitäten des echten Lebens teilzunehmen. Sie können Kleidung besitzen, Schuhe kaufen und sogar Land erwerben. So konnten sich Projekte von NFTs in das Metaverse verwandeln. Eines dieser gewandelten Projekte ist das Million-Dollar-Metaverse – das erste Immobilienunternehmen im Metaverse.Informationen zu Million DollarMillion Dollar (https://socials.milliondollar.io/) ist das erste Immobilienunternehmen im Metaverse mit einem Konzept der NFT-Kollektion, wie z. B. männliche Makler, weibliche Makler, Grundstücke und andere Eigenschaften. Die Plattform basiert auf der Ethereum-Blockchain. Die Gemeinschaft wird immer größer. Nutzer können zu Grundstückseigentümern werden und Grundstücke kaufen und verkaufen, um Einkommen zu erzielen.FirmenphilosophieDie Million-Dollar-Plattform bietet Menschen, die aufgrund ihrer mangelnden Kenntnisse nicht in physische Immobilien investieren können, die Möglichkeit, Immobilienmakler zu werden. Wir schaffen einen Raum, in dem Sie mit potenziellen Kunden in Kontakt treten können. Käufer und Verkäufer (Projektteilnehmer) werden nebeneinander existieren, und Transaktionen werden schneller und einfacher ablaufen. „Wir sind der Meinung, dass Immobilien mehr Spaß machen können, ohne das mögliche Einkommen der Teilnehmer des Projekts zu beeinträchtigen. So können Sozialisierung und Technologie in der Immobilienbranche nebeneinander existieren - das ist die angestrebte Zukunft des Million-Dollar-Metaverse." ( Sebastian F. Baciu, CEO)So funktioniert esDie NFT-Kollektionen auf Million Dollar umfassen Makler, Immobilien und Grundstücke. Der Makler ist ein männlicher Charakter mit über 350 einzigartigen Eigenschaften. Jede Eigenschaft ist entweder als lässig, formell oder elegant kategorisiert. Diese Kategorien bestimmen, auf welche exklusiven Pakete der Makler zugreifen kann.Was zeichnet das Million-Dollar-Projekt aus?- Ein Makler bietet den Inhabern mehr Möglichkeiten, passive und aktive Einkommen zu erzielen.- Die Gemeinschaft hat kein Monopol auf die Entscheidungsfindung.- Die Sicherheitsstufe der Plattform ist hoch und endverschlüsselt.- Jeder Nutzer kann auf die Plattform zugreifen und sein Vermögen einsetzen.- Die Gemeinschaft besteht aus Krypto-Experten, die zur Entwicklung des Projekts beitragen.Das Projekt-TeamDas Million-Dollar-Projekt zeichnet sich insbesondere durch die Beteiligung von erfahrenen Entwicklern und Enthusiasten aus den Bereichen Web3, Immobilien, IT, Marketing und Blockchain aus. So können die Nutzer sicher sein, dass die Community kontinuierlich wächst und sich etabliert.https://socials.milliondollar.io/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1941647/Million_Dollar.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/million-dollar--das-erste-metaverse-unternehmen-fur-immobilien-301674193.htmlPressekontakt:Sebastian Florin Baciu; sebastian@milliondollar.io; +40763845489Original-Content von: Million Dollar Concept, übermittelt durch news aktuell