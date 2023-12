Million Cities Holdings Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich auch die Aktie von Million Cities intensiv diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch in den vergangenen Tagen wurde das Meinungsbild weder stark von positiven noch von negativen Themen beeinflusst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Auch in den letzten Wochen konnte bei Million Cities keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Million Cities keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, erhält das Unternehmen in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Million Cities-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,49 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,4 HKD liegt, was einer Abweichung von -18,37 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 0,4 HKD liegt und somit keine signifikante Veränderung zeigt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating für Million Cities.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Million Cities-Aktie liegt bei 50 und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (28,57) zeigt sich jedoch, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Million Cities.