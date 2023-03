Milliardenmarkt Personalentwicklung: Talentfokussierte HR-Software im Wachstum / Skill-und Talent-Management hilft Unternehmen und Mitarbeitenden gleichermaßen

Graz, Österreich (ots) -Der Markt für spezielle Software im HR-Bereich wächst enorm. Für Unternehmen besonders attraktiv, ist der Einsatz einer Lösung für Personalentwicklung und Skill-Management, die problemlos in Unternehmen aller Größen zu integrieren ist und einen schnellen ROI verspricht. "Arbeitgeber - egal ob Konzern oder Mittelstand - investieren enorme Beträge für Talent Hunting, die Suche nach neuen Fachkräften. Allerdings wären entlang der gesamten Personal- Wertschöpfungskette wesentliche Einsparungen durch die Nutzung von Software-Lösungen zur gezielten Förderung des Mitarbeiterbestands möglich", sagt Markus Skergeth, Geschäftsführer von Skilltree (https://skilltree.at/). Das bestätigen auch unabhängige Experten wie die Everest Group: Verschärft durch COVID-19 ist der Kampf um Talente intensiver denn je, und Unternehmen können nur dann die zur Wettbewerbsfähigkeit notwendige Qualifikationsbasis aufbauen, wenn sie die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter an den neuen Geschäftsanforderungen ausrichten und ihnen Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung bieten.Deutliche Einsparungen möglichWer sich dabei für eine umfängliche Skill-Management- und Talent-Management-Lösung entscheidet, spart im laufenden Betrieb enorme Summen ein. Sowohl die Betriebskosten sinken, vor allem aber die Kosten für Neueinstellungen reduzieren sich um mehr als zwei Drittel laut den Zahlen der Everest Group. Immer mehr Investoren werden auf diesen Bereich aufmerksam und investieren in Startups, die Unternehmen wertvolle Hilfestellungen beim Management der inhouse vorhandenen Talente geben. "Für Next Generation Enterprises - Unternehmen der Zukunft - wird ein umfassendes Talent- und Skill-Management fester Bestandteil der Strategie sein müssen, um überhaupt die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten", prognostiziert auch Markus Skergeth von Skilltree. Das österreichische Unternehmen hat eine Software-Plattform entwickelt, die im Unternehmen eine Brücke zwischen den einzelnen Mitarbeitenden sowie den Anforderungen schlägt, gezielte Weiterentwicklung ermöglicht und ein umfassendes Matching zwischen Projektbedarf und internen Talenten aufbaut. Das Potenzial für Optimierungen reicht dabei sogar in den Rekrutierungsprozess - denn auch Stellenbeschreibungen können verbessert und deren Chancen im Kampf um die Talente signifikant erhöht werden.Personalbeschaffungskosten immensErschwerend kommt laut Analysen von Gartner hinzu, dass sich suchende Unternehmen in Massen um einige wenige Berufsbilder scharen: Mehr als 90 Prozent der Standard & Poor's 500-Gruppe in den USA rekrutieren Personal für weniger als 40 Stellenbeschreibungen - die insgesamt die Hälfte aller ausgeschriebenen Stellen umfassen. "Der Wettbewerbsdruck im Arbeitsmarkt ist hoch - je präziser das Recruiting ist, je mehr sich Mitarbeiter im Unternehmen wohlfühlen, desto geringer ist die Fluktuation und der Aufbau einer stabilen Organisation möglich", sagt Markus Skergeth von Skilltree. Unternehmen aller Größen leiden zudem unter enorm hohen Kosten für die Einstellung neuer Mitarbeiter - und die Folgekosten werden oft nicht eingerechnet. Darunter fällt die Einarbeitung ebenso wie die Anschaffung von Arbeitsmitteln. Selbst wer auf externe Headhunter verzichtet, muss mit Einstellungskosten von etwa 30 Prozent eines Jahresgehaltes der zu besetzenden Stelle rechnen. Eine Lösung wie Skilltree setzt beim aktuellen Bestand an Mitarbeitenden an und ermöglicht wie in einer Online-Partnerbörse die Anlage eines Profils gemeinsam mit dem Mitarbeiter, in dem alle Eigenschaften, Qualifikationen und Talente erfasst werden. Neben den Einsparungen im HR-Budget sorgt die Maßnahme auch für mehr Zufriedenheit - und gibt auch den stillen Mitarbeitenden ein Profil, das nicht übersehen wird. "Das Ziel bei der Entwicklung unserer Lösung war eine optimale technische Umsetzung, aber auch die vollständige Einbeziehung des Individuums im Unternehmen", resümiert Markus Skergeth.Pressekontakt:Weitere Informationen: Skilltree by Blueroots Technology GmbH,Nikolaiplatz 4, 8020 Graz, Österreich,Tel.: +43 316 231279, E-Mail: office@skilltree.at,Web: https://skilltree.atPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Tel.: +49 611 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Skilltree by Blueroots Technology GmbH, übermittelt durch news aktuell