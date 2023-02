Milliarden für Erdbebenopfer - Zentralbankspende sorgt für Kritik

ISTANBUL (dpa-AFX) - Ein auf zahlreichen Kanälen ausgestrahlter Spendenmarathon hat mehr als 115 Milliarden Lira (5,7 Mrd Euro) für Erdbebenopfer in der Türkei eingebracht. Die größte Spende sei von der Zentralbank des Landes mit 30 Milliarden Lira gekommen, hieß es von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Auch staatliche Banken spendeten hohe Summen - und sorgten damit für Erstaunen vieler Menschen im Land. Tatsächlich sind Spenden von Zentralbanken in der Größenordnung eher nicht üblich.

"Sie machen eine Show mit unserem Geld", schrieb ein Nutzer auf Twitter. "Das ist nichts anderes, als sich von einem auf's andere Konto Geld zu überweisen. Dem Staat Geld vom Staat geben!", schrieb Özcan Kadioglu von der oppositionellen Iyi-Partei. Auch die Ökonomin Selva Demiralp schrieb, Geld drucken sei keine Spende, sondern Geldpolitik./apo/DP/jha