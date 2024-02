Miller Industries /TN Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Miller Industries -Tn wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 45,04 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Miller Industries -Tn derzeit auf 38,37 USD, während der Aktienkurs bei 43,2 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +12,59 Prozent in Bezug auf den GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 41,13 USD, was einer positiven Bewertung von +5,03 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz kann die Aktivität rund um Miller Industries -Tn über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität deutet auf unterdurchschnittliche Aktivität hin und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Miller Industries -Tn in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung von Anlegerkommentaren auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also für Miller Industries -Tn eine neutrale bis positive Bewertung in Bezug auf die technische Analyse und die Stimmung, während das Sentiment und die Diskussionsintensität negativer bewertet werden.