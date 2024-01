Millenniumrvices Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Millennium Services herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Millennium Services weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI an, dass Millennium Services überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Millennium Services derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,43 AUD, während der Kurs der Aktie bei 1.085 AUD liegt, was einer Abweichung von +152,33 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,66 AUD, was einer Abweichung von +64,39 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Millennium Services über einen längeren Zeitraum liefern interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Millennium Services von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt erhält das Millennium Services-Wertpapier in verschiedenen Aspekten eine "Gut"- oder "Neutral"-Bewertung basierend auf den technischen Analysen und der Anleger-Stimmung.