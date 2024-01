Millennium Pacific Holdings ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Millennium Pacific weist eine Ausprägung von 23,08 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 15,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Millennium Pacific bei 55,49 liegt. Dies ist 71 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (32,45), was auf eine Unterbewertung hindeutet. Die fundamentale Analyse ergibt somit eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Millennium Pacific mit 0,194 HKD 3 Prozent unter dem GD200 (0,2 HKD), was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,16 HKD auf, was einem Abstand von +21,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammengefasst wird der Kurs der Millennium Pacific-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Millennium Pacific keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Ebenso gab es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher erhält Millennium Pacific in diesem Bereich insgesamt ein "Neutral"-Rating.