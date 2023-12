Millennium Pacific Holdings Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Millennium Pacific hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, laut einer Auswertung der Kommentare und Beiträge. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung als "Neutral".

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb weitgehend unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 55, was bedeutet, dass die Börse 55,49 Euro für jeden Euro Gewinn von Millennium Pacific zahlt. Dies ist 49 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 37, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.