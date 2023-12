Millennium Pacific Holdings Aktie: Füße still halten!

Die Dividendenrendite des Unternehmens Millennium Pacific beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,2 HKD liegt, während der Kurs selbst bei 0,168 HKD liegt, was einer Abweichung von -16 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,15 HKD, was einer Abweichung von +12 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) des Unternehmens liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Millennium Pacific ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.