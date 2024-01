Millennium Pacific Holdings Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie von Millennium Pacific wird derzeit auf fundamentalen, Dividenden- und technischen Analyseebenen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 55,49, was 71 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 32,45 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung der fundamentalen Analyse als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Millennium Pacific eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, während der Branchendurchschnitt bei 6,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Millennium Pacific liegt bei 23,08 und der RSI25 bei 15,56, was beide zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Dies deutet auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hin.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Millennium Pacific-Aktie bei 0,194 HKD, was einer Entfernung von -3 Prozent vom GD200 (0,2 HKD) entspricht, was ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +21,25 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Millennium Pacific-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.