Milkyway Chemical Supply Chain Service Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index, RSI genannt, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen vergleicht. Der RSI für die Milkyway Chemical Supply Chain Service liegt bei 90,41, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 90, was erneut auf eine überkaufte Situation hinweist und die Bewertung auf "Schlecht" festlegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Aktie von Milkyway Chemical Supply Chain Service im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,92 Prozent erzielt. Dies liegt 57,35 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 1,24 Prozent, und die Aktie liegt derzeit 59,16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Milkyway Chemical Supply Chain Service ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten insbesondere negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die Milkyway Chemical Supply Chain Service auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 beträgt 86,48 CNH, während der Aktienkurs bei 51,41 CNH liegt, was einer Abweichung von -40,55 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 63,27 CNH, was einer Abweichung von -18,75 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auch hier die Bewertung "Schlecht".