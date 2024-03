Milkyway Chemical Supply Chain Service Aktie: Chancenlos!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Milkyway Intelligent Supply Chain Service in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie lässt darauf schließen, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Milkyway Intelligent Supply Chain Service im vergangenen Jahr eine Rendite von -65,86 Prozent erzielt, was 46,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -10,48 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 55,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, und in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen über Milkyway Intelligent Supply Chain Service veröffentlicht. Die Diskussionen konzentrierten sich zuletzt vor allem auf positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Milkyway Intelligent Supply Chain Service mit 43,52 CNH um -6,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -37,6 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.