Nach Militärschlägen gegen Huthi: USA verhängen weitere Sanktionen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Militärschlägen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen hat die US-Regierung weitere Sanktionen verhängt. Wie das US-Finanzministerium am Freitag mitteilte, richten sich die Maßnahmen gegen vier Handelsschiffe und zwei in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen, denen die USA vorwerfen, die Huthi mit Geld aus dem Verkauf und Versand iranischer Waren zu versorgen.

"Die Vereinigten Staaten gehen weiterhin gegen die illegalen iranischen Finanznetzwerke vor, die die Huthi finanzieren und ihre Angriffe erleichtern", teilte die US-Regierung mit. Man werde "alle verfügbaren Maßnahmen ergreifen, um diese destabilisierenden Aktivitäten der Huthi und ihre Bedrohungen für den Welthandel zu stoppen."

Bereits Anfang Dezember hatte die US-Regierung in diesem Kontext Sanktionen gegen 13 Personen und Einrichtungen verhängt. Als Folge werden mögliche Vermögenswerte in den USA gesperrt. US-Bürgern oder Menschen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, sind Geschäfte mit den sanktionierten Firmen und Personen untersagt.

In der Nacht zum Freitag hatten die USA und Großbritannien mit Militärschlägen auf wiederholte Attacken der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer reagiert. Die Angriffe riefen scharfe Kritik aus dem Iran und Russland sowie wütende Reaktionen der mit Teheran verbündeten Huthi hervor./gei/DP/mis