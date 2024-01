Milestone Scientific wird immer uninteressanter …

Milestone Scientific: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Milestone Scientific wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 16,17, was einem Abstand von 84 Prozent zum Branchen-KGV von 99,74 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Milestone Scientific in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,85 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 35,26 Prozent, was zu einer Underperformance von -34,41 Prozent für Milestone Scientific führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Milestone Scientific derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör von 89,09 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Milestone Scientific eine übliche Aktivität in den Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Wertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Milestone Scientific unterbewertet ist und in Bezug auf Aktienkurs, Dividende und Sentiment eine unterdurchschnittliche Leistung im Vergleich zur Branche und zum Sektor aufweist.