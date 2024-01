Milestone Scientific Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Milestone Scientific liegt bei 16,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 98 liegt. Dadurch gilt die Aktie als preisgünstig und erhält eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb das Sentiment als neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,83 Prozent erzielt. Allerdings lag die Rendite im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor um 16,2 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,92 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,69 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Sowohl der Abstand zum GD200 als auch zum GD50 wird als schlecht eingestuft, wodurch die Gesamtnote auf "Schlecht" festgelegt wird.