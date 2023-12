Milestone Scientific Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Milestone Scientific, ein Unternehmen aus dem Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Des Weiteren wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Stimmung der Anleger daher die Einstufung "Schlecht" zu.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt bei Milestone Scientific 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Milestone Scientific bei 16,17 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 98,83. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Milestone Scientific in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,85 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +1,34 Prozent. Im Sektorvergleich liegt das Unternehmen jedoch 14,82 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser gemischten Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.