Milestone Pharmaceuticals-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Milestone auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 90,65 Punkte, was darauf hinweist, dass Milestone momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Milestone insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann Milestone über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Milestone abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 25 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Milestone-Aktie mit -45,14 Prozent Entfernung vom GD200 (3,19 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 von 2,6 USD weist mit einem Abstand von -32,69 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Milestone-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.