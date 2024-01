Milestone Pharmaceuticals Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Milestone-Aktie zeigt aus technischer Sicht eine schlechte Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 3,18 USD für den Schlusskurs liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,78 USD liegt um 44,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,57 USD zeigt einen Unterschied von 30,74 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Milestone-Aktie derzeit positiv, mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 1304,49 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,78 USD bedeutet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv in den letzten Tagen, mit neun positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Milestone eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Overall erhält Milestone von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.