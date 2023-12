Milestone Pharmaceuticals Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von Milestone zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell 75 Punkte an, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb sie hier als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Milestone-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 3,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,88 USD liegt, was einer Abweichung von -41,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen unterdurchschnittlichen Schlusskurs von 2,7 USD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion an drei Tagen positiv und an zwei Tagen negativ geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Anlegerkommunikation weder positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Milestone.