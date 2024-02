Milestone Pharmaceuticals Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Milestone wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Milestone-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 55,21, was auch darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Milestone festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Milestone-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Milestone-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 25 USD, was ein Aufwärtspotential von 1462,5 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.