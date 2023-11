Milestone Pharmaceuticals Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Sentiment und Buzz: Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, präzise und frühzeitig auf Veränderungen zu reagieren. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Milestone deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Milestone gezeigt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu erhalten. Wir bewerten Milestone anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 3,26 Punkten, was bedeutet, dass die Milestone-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Milestone auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Milestone-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor, und der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele beträgt 25 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 709,06 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs (3,09 USD), was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Milestone somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Milestone gesprochen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment erhält somit eine "Gut"-Einschätzung.