Milanion Holdings Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Aktienanalyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Der aktuelle RSI-Wert der Milan Station liegt bei 71,19, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 30, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Milan Station ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die Einschätzung auf "Neutral" lautet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Milan Station-Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs eine Abweichung von +31,67 Prozent aufweist. Ebenso wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+43,64 Prozent Abweichung).

Insgesamt erhält die Milan Station also auf verschiedenen Analyseebenen vorwiegend neutrale oder positive Bewertungen.