Mila Resources Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Mila wird der 7-Tage-RSI mit 100 Punkten angegeben, was darauf hindeutet, dass die Mila-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der längere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 88,1, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Mila-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 1,01 GBP, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,625 GBP liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -20,89 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung als durchschnittlich bzw. kaum verändert bewertet werden.

Insgesamt ergibt sich daher eine überwiegend negative Bewertung für die Mila-Aktie auf verschiedenen Analyseebenen.