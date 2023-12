Mila Resources Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es betrachtet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 54,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Schlecht".

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Rate der Stimmungsänderung wird das Sentiment und der Buzz für Aktien bewertet. Bei Mila wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, wie dem gleitenden Durchschnitt. Für Mila beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 1,11 GBP, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,86 GBP, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Mila auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten zwei Wochen wurde Mila von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.