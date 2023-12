Mila Resources Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Mila-Aktie ist derzeit neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Es gab in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,875 GBP lag, was einem Unterschied von -21,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,11 GBP entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 0,86 GBP, was einer ähnlichen Höhe (+1,74 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mila-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,39 Punkten und der RSI25 bei 58,56 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage unter den Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Mila bleibt gering, was dazu führt, dass die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mila-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.