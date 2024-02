MilDef AB Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Mildef-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 61, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Mildef-Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 56,25), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Mildef.

Das Sentiment und der Buzz zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Mildef in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark oder weniger stark im Fokus der Anleger steht. Über Mildef wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mildef-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 71,18 SEK. Der letzte Schlusskurs (68,3 SEK) weicht somit um -4,05 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (68,37 SEK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,1 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mildef-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer Grün, und es konnten keine negativen Diskussionen festgestellt werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mildef. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

