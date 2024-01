MilDef AB Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Mildef-Aktie wurde der RSI der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 34,21 Punkten, was bedeutet, dass die Mildef-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 47,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Mildef veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb Mildef im Hinblick auf die Diskussionintensität eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu beurteilen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Mildef-Aktie beträgt aktuell 71,27 SEK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Mildef auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.