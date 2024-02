Mikuni Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Diskussionen über Mikuni in den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Mikuni angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mikuni-Aktie beträgt aktuell 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Mikuni daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mikuni-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 450,62 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 450 JPY entspricht somit einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liefert ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Mikuni-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mikuni festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt erhält Mikuni daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.