Mikron Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Aktienanalyse der Mikron zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 13,3 CHF liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 16,95 CHF liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +27,44 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 15,5 CHF, was einem Abstand von +9,35 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mikron einen Wert von 8 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche, die durchschnittlich ein KGV von 34 aufweisen, wird die Aktie als unterbewertet angesehen. Daher erhält sie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mikron ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt. In dieser Hinsicht wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mikron-Aktie liegt bei 42, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 33,73 als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Mikron-Aktie basierend auf dem RSI.

Insgesamt kann die Aktie von Mikron also fundierte Analysen und eine positive Anleger-Stimmung vorweisen, die zu einer guten Bewertung führen.