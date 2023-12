Mikron Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten Wochen konnte bei Mikron keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Mikron daher in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Aktienkurs von Mikron hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Mikron damit 60,7 Prozent über dem Durchschnitt von 6,56 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" von 6,28 Prozent liegt Mikron mit 60,98 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI von Mikron der letzten 7 Tage liegt bei 15,63 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls im überverkauften Bereich (Wert: 26,26), weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Mikron also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mikron eine Dividendenrendite von 2,87 % aus, was 0,16 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,03 %. Aufgrund dieser nur leichten Abweichung wird die Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.