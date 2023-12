Mikikogyo Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Mikikogyo-Aktie bei 60, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Mikikogyo in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral betrachtet. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Mikikogyo-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Mikikogyo-Aktie bei 4660 JPY, was +1,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +6,27 Prozent als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für die Mikikogyo-Aktie eine neutrale Einschätzung sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.