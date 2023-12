Mikikogyo Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die technische Analyse der Mikikogyo-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 4410,83 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4720 JPY liegt, was einem Unterschied von +7,01 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 4619,1 JPY, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+2,18 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mikikogyo-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Mikikogyo zeigt sich in den sozialen Medien als neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Aktie der Mikikogyo ein Gesamtranking von "Gut". Der RSI7 liegt bei 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 41,18 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurden keine bedeutend intensiveren Diskussionen über das Unternehmen geführt. Somit erhält die Mikikogyo-Aktie ein "Neutral"-Rating auf dieser Basis.