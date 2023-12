Mikikogyo Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Mikikogyo wurde der 7-Tage-RSI auf 48 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt einen Wert von 38,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse zeigt daher, dass Mikikogyo eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Mikikogyo. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Mikikogyo-Aktie auf längerfristiger Basis mit einem Durchschnitt von 4373,43 JPY positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der 50-Tage-Durchschnitt bei 4588,5 JPY liegt.

Insgesamt wird Mikikogyo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.