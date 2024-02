Mikikogyo Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bei Mikikogyo. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage (64) als auch der RSI der letzten 25 Tage (54,04) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Mikikogyo in den sozialen Medien gesprochen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht erhält die Aktie aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Gut"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Mikikogyo daher sowohl aufgrund der Stimmung in den sozialen Medien als auch der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.