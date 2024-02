Mikikogyo Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Mikikogyo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet hat, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ist Mikikogyo mit einem Kurs von 4810 JPY inzwischen +0,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Basierend auf den vergangenen 200 Tagen hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,49 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Mikikogyo lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Mikikogyo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Mikikogyo, der aktuell 64,39 Punkte beträgt, so bedeutet dies, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Mikikogyo weder überkauft noch überverkauft (Wert: 54,19), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird Mikikogyo somit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

