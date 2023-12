Miji Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Volcano Spring. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Volcano Spring momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 63,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Volcano Spring-Aktie beträgt aktuell 0,1 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt (-37 Prozent Abweichung im Vergleich). Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,07 HKD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-10 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. In Summe wird Volcano Spring auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volcano Spring 13,36, was 59 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (32,88). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Volcano Spring bei 0 Prozent, was 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent besitzt, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.